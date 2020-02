Pokémon Home is nu beschikbaar voor Nintendo Switch en Smartphone

Al jouw Pokémon op één plek verzameld in een nieuwe cloud omgeving.

De Pokémon Home cloud is nu te downloaden op Nintendo Switch en op jouw Smartphone, zodat je al jouw Pokémon altijd bij de hand hebt. Met deze handige verzamelmogelijkheid kan je jouw Pokémon makkelijk bekijken, ruilen en ze omzetten van de ene naar de andere game.

Op Pokémon Home zullen de Pokémon verschijnen van de Nintendo Switch games: Pokémon Sword, Pokémon Shield, Pokémon Let’s Go! Eevee en Pokémon Let’s Go! Pikachu. Ook kunnen de schattige vriendjes die je hebt gevangen met jouw telefoon in Pokémon Go hier verzameld worden.

Serebii Note: Pokémon HOME is now available on Android platforms https://t.co/sgYnZOh51W https://t.co/gDbXkHSvkT — Serebii.net (@SerebiiNet) February 12, 2020

Deze gratis versie geeft jou de mogelijkheid om 30 Pokémon te houden, wanneer je de premium versie neemt krijg je iets meer de mogelijkheid om een verzameling te starten. In Premium is er namelijk ruimte voor 6.000 Pokémon. Met deze versie kan je ook gaan ruilen met Pokémon Bank.