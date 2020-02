Een metroidvania van Nederlandse bodem.

Kunai is een metroidvania ontwikkeld door het Nederlandse TurtleBlaze en uitgegeven door The Arcade Crew. In dit spel heeft er een traumatisch evenement plaats gevonden dat de hele balans van de wereld door elkaar heeft geschud. Ben je benieuwd hoe deze game uitpakt op de Nintendo Switch? Je leest het hier in deze review.

Kunai

In Kunai kruip je in de huid van Tabby, een robot met de ziel van een oude strijder. Dankzij het traumatische evenement dat in de wereld van Kunai heeft plaatsgevonden, zul je op deze wereld amper mensen tegen komen. Robots zijn nu aan de macht onder de leider Lemonkus. Het is aan jou de taak om Lemonkus op te sporen en hem daarna te verslaan. In het spel zul je veel tegen vijanden vechten; sommige hebben een CRT-scherm als hoofd. Je begint het spel met slechts één wapen, je zwaard. Met je zwaard kun je vijanden snijden, maar ook kogels reflecteren; een erg prettige functie.

Zoals je verwacht in een metroidvania, zal je verschillende wapens krijgen, die je ook later kunt upgraden. In de beginuren van het spel kom je de twee kunai’s tegen. Een kunai is een soort Japans mes welke je dient te gooien. In het spel kun je ze gebruiken om te slingeren. Het lijkt een beetje op het gebruik van een grijphaak. Door middel van deze kunai’s kun je een vaart opbouwen waar je bijvoorbeeld hoger en verder mee komt dan met een gewone sprong. De besturing van de kunai is heel erg prettig en ik zag mezelf deze functie gebruiken op momenten dat het niet eens nodig was.

Het blijft niet alleen bij de kunai. Je komt later bijvoorbeeld ook werpsterren tegen, waar je speciale schakelaars mee kunt raken. Daarnaast zijn er nog een paar andere wapens welke je kunt bemachtigen in het spel. Je kunt ook alle wapens upgraden bij Wi-Fi-modems. Deze modems liggen over de wereld verspreid. Zo kun je bijvoorbeeld een magneet kopen waarmee geld naar je toegetrokken wordt. Ook is er een upgrade waarmee je levensbalk zich wat sneller bijvult na het bevechten van vijanden.

Backtracking

Het komt regelmatig voor dat je terug moet gaan naar nieuwe gebieden. Dat kan bijvoorbeeld omdat je een nieuw wapen hebt bemachtigd en hiermee een nieuw gebied vrijspeelt. Helaas zul je dat te voet moeten bewandelen; er is geen optie om gebruik te maken van een fast travel. Het spel voelt soms erg langdradig, gezien je eerst een stuk moet reizen door al verkende gebieden voordat je op een nieuwe plek komt.

Audiovisueel

Kunai ziet er echt fantastisch uit. Het spel werkt met weinig kleuren, maar verschilt wel met kleurpaletten per gebied. De pixelart is erg uniek en ziet er goed verzorgd uit. Tabby zelf is ook erg schattig en in allerlei situaties zul je verschillende gezichtsuitdrukkingen bewonderen. Daarnaast zul je in je reis door Kunai verschillende hoeden tegenkomen welke je kunt dragen. De muziek past ook goed bij het spel, zo zijn er bijvoorbeeld drukke deuntjes in actiemomenten.

Conclusie

Kunai is een stijlvolle platformer. Je speelt als Tabby, een robot met de ziel van een oude strijder. Je zult verschillende gebieden verkennen met je zwaard en de handige kunai. Met deze wapens zul je kunnen slingeren door ze te schieten tegen muren. Deze manier van bewegen voelt erg soepel en prettig. Je zult tijdens dit avontuur een aantal wapens tegen komen en deze kun je later ook weer upgrades geven. Helaas kent het spel geen fast travel techniek en gezien je soms terug moet naar oude locaties voelt het spel lang aan. De artstyle is echt fantastisch en ook bij de muziek zijn geen problemen te vinden. Kunai is een leuke metroidvania die de moeite waard is.

Cijfer: 8,0