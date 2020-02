Pokémon TCG betreedt een nieuw tijdperk met Sword & Shield

De nieuwe Pokémon TCG-uitbreiding is nu beschikbaar en dat heeft gevolgen voor het spel wat ermee gespeeld wordt. In dit artikel gaan we daar dieper op in.

Onlangs hebben we op Daily Nintendo een uitgebreid artikel gedeeld over de nieuwe regels die in gingen zodra de Pokémon Sword & Shield uitbreiding uitkwam. Dat is nu gebeurd. Met 202 nieuwe kaarten is Galar officieel toegevoegd in de wereld van het Pokémon TCG-spel.

Niet alleen brengt deze serie nieuwe Pokémon naar het spel, zoals Galarian Obstagoon, maar ook Gigantamax zal zijn opwachting maken. In het kaartspel wordt een Gigantamax gezien als een evolutie van een V kaart. Daarom heeft het ook de notering VMAX.

Wat direct opvalt aan een thema-deck, is dat er een soort reset is van het spel. Oudere kaarten zijn voorlopig nog wel te gebruiken, maar de decks hebben wat aanpassingen. Zo hebben nieuwe thema decks niet alleen een nieuw uiterlijk voor schade muntjes, ook zitten er tegenwoordig uitlegkaarten in. Op deze kaarten staat uitleg over speciale condities en de volgorde van de verschillende fases. Iets wat voor een beginner erg fijn is.

Nog altijd relevant

Misschien vraag je je af of het spel nog wel relevant is? Ja, dat is het zeker. Niet alleen zijn er jaarlijks grote toernooien, maar ook de hype voor nieuwe kaart-sets is groot. Zo was er bij de Game Mania in Utrecht zelfs een speciale nachtopening.

Bij deze nachtopening werden de eerste 75 bezoekers getrakteerd op een goodiebag. De eerste twintig kregen zelfs een gesigneerde kaart van Zacian of Zamazenta. Dit was bovendien niet een gebruikelijke kaart, maar een enorm grote variant van een kaart die in de uitbreiding te vinden is.



De twee speciale kaarten

Deze speciale voorwerpen maakte de nachtlancering erg aantrekkelijk. Fans vanuit het hele land waren naar Utrecht gereisd om aanwezig te zijn. Sommigen waren zelfs al om 11:45 aanwezig bij de Game Mania. Ook al was de nachtopening pas om 00:00.

De eerste klant van de avond die al vanaf 11:45 aan het wachten was.

Daarnaast waren er verschillende Pokémon Professors aanwezig om als eerste de nieuwe release te kunnen bemachtigen. Tijdens de opening heb ik dan ook wat extra informatie gevraagd aan de professors. Zo was ik benieuwd of de aangepaste regels erg veel invloed hebben op het spel. Het antwoord was verrassend, er zijn eigenlijk maar twee regels die echt een verschil kunnen maken.

Het gaat hier om de volgende twee: het niet meer kunnen spelen van een Supporter in de eerste beurt en de check-up fase. Mocht je alle aanpassingen willen lezen dan kun je dat hier in ons oude artikel doen.

Ook de Pokémon Professors kregen een mooie grote kaart

De complete sfeer was erg opgewonden en vrolijk. Hoewel het een kleinere opkomst was dan bij de release van de games, was Game Mania erg blij met de opkomst. Het bleek namelijk weer eens hoeveel Pokémon teweeg kan brengen.