Operencia: The Stolen Sun aangekondigd voor Switch

Dungeon crawler Operencia: The Stolen Sun is vanaf 31 maart 2020 beschikbaar in de Nintendo eShop!

Operencia: The Stolen Sun, ontwikkeld door Zen Studios, komt na het succes op de Xbox One en pc ook naar de Nintendo Switch en PlayStation 4. Deze first person dungeon crawler focust zich op Europese folklore en legendes. In dit spel vecht je tegen monsters om de koning van de zon en zo ook het land Operencia te redden!

Volgens Zen Studios is het verhaal van Operencia uniek in de zin dat het Europese folklore en legendes samenbrengt zoals nog niemand heeft gedaan. In het spel bevinden zich echte historische figuren uit de geschiedenis van Europa, zoals bijvoorbeeld Attila, koning van de Hunnen, en zijn vrouw Réka. Het spel heeft meerdere bijzondere locaties waarin het verhaal zich afspeelt zoals kastelen en bossen, maar ook locaties die je als het ware nu nog kan bezoeken. In het spel is je uiteindelijke doel om de zonnekoning Napkirály te redden. Als dat niet gebeurt, blijft Operencia voor altijd in de ban van de nacht.

Zen Studios zegt dat het spel een vertrouwde RPG is, maar dat het ook uniek is. Je beweegt je tegel voor tegel voort, zoals in een klassieke dungeon crawler. Echter worden ook veel onderwerpen uit Europese legendes behandeld die je niet vaak ziet. De reis om de zonnekoning te redden gaat niet makkelijk worden. Bereid je voor op een avontuur door de nacht, met hersenkrakende puzzels, strategische turn based-gevechten en misschien ook wel een driekoppige draak…

Bekijk hier de originele trailer!