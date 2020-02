Knappe trailer voor release Dead Cells: The Bad Seed

Ontwikkelaar Motion Twin deelt via IGN een knappe launch trailer voor Dead Cells’ DLC The Bad Seed op Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 en PC.

Dead Cells is een veelgeprezen 2D-platformer waarbij je als naamloos hoofdpersonage door willekeurig gegenereerde en vaak genadeloze levels ploegt. Met de nieuwe DLC The Bad Seed wil ontwikkelaar Motion Twin meer variatie in de verschillende runs brengen.

Wist je dat dit de eerste keer is dat spelers voor nieuwe content van deze indiegame moeten betalen? Na een jaar lang gratis updates koopt Motion Twin met deze betaalde uitbreiding meer tijd om hun toekomstige game zo goed mogelijk te maken.

Fans van Dead Cells vinden de DLC The Bad Seed vanaf vandaag in de Nintendo eShop. De uitbreiding bevat naast andere wapens en vijanden, ook twee nieuwe gebieden – het vredige Arboretum en het giftige The Swamp – en Mama Tick, een uitdagende baas.

Bekijk de trailer hier: