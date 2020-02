Er komt weer een Blockbuster-sale aan in de eShop!

De beste games voor de kleinste prijsjes.

Op de Facebook pagina van Nintendo Switch is zojuist aangekondigd dat we weer een grote sale mogen verwachten in de eShop. Dit houdt in dat er bekende Nintendo Switch-games te koop zullen zijn met hoge kortingen! Nintendo deelde alvast een plaatje zodat we kunnen weten wat ons te wachten staat.

Het bovenstaande plaatje is gedeeld bij de bijbehorende post, hier kan je alvast Mario Maker 2 en Fire Emblem: Three Houses zien. Deze zullen 33% korting hebben. Verder zijn er kortingen tot 75%.



De sale begint 13 februari 2020 om 15:00 uur. Wij zijn benieuwd!