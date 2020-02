[Review] The Turing Test

Ga mee om puzzels op Jupiters maan op te lossen!

The Turing test is een first person puzzel game. Je speelt als Ava Turing, technicus bij the International Space Agency (ISA). The Turing Test is 7 februari 2020 uitgekomen voor de Nintendo Switch, is gemaakt door Bulkhead Interactive en uitgebracht door Square Enix Europe LTD. Hoe vond ik het om in deze bijzondere set-up puzzels op te lossen? Dat, lieve lezers, kun je hieronder uitgebreid lezen!

Hoe activeer je deze brug?

Een reis naar Europa

Het verhaal begint met de speler (Ava) die wakker wordt na een lange slaap van meerdere jaren. Ava bevindt zich in een ruimtestation en is wakker gemaakt door T.O.M., een computer die haar en haar collega’s bij ISA informatie geeft en helpt bij hun leven in de ruimte en op andere planeten.

Er wordt de speler verteld dat de crew op de grond Ava haar hulp nodig heeft en dat ze er gelijk heen moet. Haar collega’s bevinden zich op Jupiters maan genaamd Europa. Al vrij snel landt Ava op Europa en betreedt ze de basis waar haar collega’s moeten zijn, er is alleen niemand te bekennen…

Ava gaat op zoek naar de crew die zich op de basis moet bevinden. De kamers waar de speler doorheen loopt bestaan uit puzzels die opgelost moeten worden voordat de speler verder gaat. Na een paar levels geeft T.O.M. aan dat hij Ava nodig had om de crew te kunnen bereiken, omdat de puzzels alleen opgelost kunnen worden door een mens. Hij legt het concept van de Turing Test uit; een persoon zit in een kamer en stelt vragen aan een ander persoon, maar dit kan ook een robot zijn. Door vragen te stellen moet de persoon erachter komen of hij met een mens of met een machine praat. Maar waar is de ground crew? Waarom zijn de puzzels zo opgesteld dat alleen een mens ze kan oplossen?

Een groot puzzelfeest

Het spel is goed te spelen. Als je bezig bent met puzzels loopt alles goed; er zijn geen of heel weinig glitches en de camera is voor het grootste deel van de tijd goed te bedienen. Omdat het een first person-spel is, is het soms wel moeilijk om precies te zien waar je bent of waar je heen moet. Echter kom je er altijd wel vrij snel uit. Er is een deel waar je vanuit een camera dingen moet aanklikken om de puzzel op te lossen en dat gaat niet altijd even makkelijk. De cursor waarmee je moet selecteren is erg klein en het is lastig te besturen. Dit maakt het moeilijk om je doelwit te selecteren zonder er gelijk overheen te vliegen met je cursor.

Het is wel leuk en creatief dat je vanuit meerdere perspectieven moet kijken om bepaalde puzzels op te lossen. Ik ben nou niet de aller slimste als het op puzzels aankomt, maar zelfs voor mij waren ze goed te doen. Natuurlijk zit je bij een aantal puzzels een tijdje vast, maar na wat gekraak van de hersenen kom je er altijd wel uit.

Na elk level slaat het spel op en kan je na een aantal seconden verder naar het volgende level. Als er een belangrijke gebeurtenis in het verhaal plaats vindt, of je vindt iets in het spel, komt er een laadscherm. Deze is redelijk snel voorbij zodat je weer snel verder kan met het spel, maar de laadschermen komen wel zonder enige waarschuwing na een willekeurige stap in beeld. Als je bijvoorbeeld naar een kamer loopt en je stapt hem net binnen, komt er ineens heel abrupt een laadscherm.

Ten slotte doet het spel mij heel erg denken aan Portal, als ik een beetje een beeld mag geven. Je schiet geen portaaltjes in de muur, maar je moet wel blokken en energie verplaatsen. Ook verplaats je je, net als in Portal, in first person door een reeks puzzelkamers. Nog een overeenkomst is dat The Turing Test ook, net zoals Portal, plaats vindt in een soort ruimteschip-achtig gebouw.

Prachtige stemmen

De stemmen en het acteerwerk zijn naar mijn mening heel goed. De stemmen passen perfect bij de personages en de tonen die ze aanslaan (vooral T.O.M.) zijn heel goed. T.O.M. is een machine, maar wordt natuurlijk ingesproken door een man, en de mix tussen man en machine is perfect. Na een tijdje in het spel beginnen de dialogen en de ondertiteling van elkaar los te komen, wat best irritant is. Ik vind het zelf fijn om mee te lezen met wat er gezegd wordt, maar de ondertiteling gaat dan veel sneller dan hetgeen wat er verteld wordt. Hierdoor lopen de stemmen al gauw een aantal zinnen achter op de ondertiteling en moet je je op één van de twee factoren focussen. Hoewel het stemacteerwerk goed is, is dit een factor waar ik me heel erg aan erger.

Ook is het volume van de stemmen, in vergelijking met de muziek, nogal zacht. Zelfs met oortjes in en het volume redelijk hoog moet ik me hard focussen op de stemmen. De muziek is mooi en past goed bij het spel en wat je aan het doen bent, er zit alleen niet zo heel veel variatie in. Na een tijdje kwam er betere pianomuziek die naar mijn mening erg mooi is en daarnaast als goede achtergrondmuziek voor de puzzels fungeert.

ISA

Conclusie

The Turing Test heeft de nodige foutjes hier en daar, zoals het zachte stemvolume, abrupte laadschermen en de dialoog en ondertiteling die niet op elkaar afgestemd zijn. Als we dat allemaal even negeren, is het echt wel een leuk spel. Er zit niet te veel verhaal in; het spel kan ook gespeeld worden als je gewoon zin hebt in een paar puzzels zonder verhaal. Er zit wel genoeg verhaal in om je geïnteresseerd te houden en laat je vraagtekens bij een aantal dingen zetten. De puzzels zijn (tot wat ik heb gespeeld, ongeveer level 55) niet super moeilijk. Als ze al een beetje pittig zijn, kom je er na een tijdje hard nadenken altijd wel uit. Kort samengevat: het spel is leuk, niet te moeilijk, heeft een interessant verhaal, maar heeft ook een aantal kleine foutjes. Ondanks de foutjes is The Turing Test het zeker waard om te proberen als je van puzzelgames houdt.

Eindscore: 7,3