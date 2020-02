Op zoek naar je eigen moordenaar: Bloodroots krijgt releasedatum

Eind deze maand kunnen we al aan de slag met de game.

Bloodroots werd afgelopen jaar aangekondigd voor de Nintendo Switch. Een game met een origineel verhaal, je neemt immers wraak op jouw eigen moordenaar. Inmiddels is ook de releasedatum van het spel bekend. Ontwikkelaar Paper Cult heeft vandaag namelijk bekend gemaakt dat Bloodroots vanaf 28 februari verkrijgbaar is in de Nintendo Switch eShop. Aanvankelijk stond het spel op de planning om in 2019 te verschijnen.

In Bloodroots  neem je de rol op je van Mr. Wolf, met als missie zijn moordenaar te vinden en wraak te nemen. Al vechtend zul je diverse levels moeten doorkruisen, waarbij je vrijwel elk voorwerp dat je tegenkomt kunt gebruiken als wapen. In totaal zitten er ruim 200 verschillende wapens in het spel. Wanneer je geen wapens hebt, zul je meer strategisch te werk moeten gaan.

De onthulling van de releasedatum ging gepaard met een nieuwe trailer welke je hieronder kunt bekijken. Kijk jij uit naar deze game? Laat het weten in de comments hieronder.