Nederlandse studio M2H brengt twee Switch-games uit

Twee games van de Nederlandse studio M2H zijn nu verkrijgbaar in de eShop.

De spellen Marooners en Crash Drive zijn respectievelijk in de eShop te vinden voor €12,99 en €7,99. Beide games zijn in een cartoony stijl ontwikkeld en bevatten zowel lokale als online multiplayer. Toch is de gameplay van beiden erg anders. Hieronder is voor zowel Marooners als Crash Drive 2 een korte beschrijving te lezen.

Marooners is een partygame waarin je de strijd aan gaat in 25 verschillende minigames en arena’s. Dit doe je in zowel lokale als online multiplayer (Nintendo Switch Online vereist).

Crash Drive 2 is een open-wereld race game waarin je in allerlei soorten auto’s kunt rijden. De bedoeling is om de meest gekke stunts uit te halen en ondertussen de wereld te verkennen. Doe mee met plotselinge evenementen en upgrade je wagens. Ook deze game is speelbaar met zowel lokale als online multiplayer.

Via deze links kun je de eShop pagina’s bekijken: Marooners, Crash Drive 2