The Wonderful 101: Remastered zal een nieuw avontuur bevatten

Het doel van anderhalf miljoen dollar is behaald; er komt een nieuwe 2D side-scrolling avontuur.

The Wonderful 101: Remastered heeft een nieuwe mijlpaal behaald. Er is namelijk 1,5 miljoen dollar opgehaald voor de kickstarter. Dit betekent dat er een nieuwe modus in het spel te spelen zal zijn. “Luka’s First Mission” zal een compleet nieuw scenario zijn met een jonge held.

PlatinumGames heeft nieuwe doelen in kaart gebracht. Bij 1,75 miljoen dollar zal er nieuwe, geremixte muziek in het spel te horen zijn. Indien de Kickstarter genoeg geld overleverd, namelijk twee miljoen dollar, zal “Luka’s Second Mission” worden toegevoegd.

De Kickstarter voor The Wonderful 101: Remastered kun je hier vinden.