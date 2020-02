Speed Dating for Ghosts vanaf volgende week beschikbaar op de Switch

Speed Dating for Ghosts komt naar de Switch.

Copychaser Games’s Speed Dating for Ghosts komt na twee jaar eindelijk naar de Nintendo Switch. De game zal over een klein weekje beschikbaar zijn in de Nintendo eShop.

Speed Dating for Ghosts is een dating simulator. De game gaat over de zoektocht naar ware liefde in het hiernamaals. Er zijn in totaal tien geesten met wie je op date kan. Deze dates kunnen variëren tussen simpele dingen als het op bezoek gaan bij een bejaardentehuis en wat extremere dingen als het beroven van een bank of het oplossen van een moord.

Speed Dating for Ghosts is vanaf 14 februari beschikbaar in de Nintendo eShop voor 6,66 euro.