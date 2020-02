Soulcalibur VI producer onzeker over Switch port

Eind 2017 zei de producer dat hij openstond voor een Switch port, maar is daar nog iets van gekomen?

De Soulcaliber franchis bestaat uit een aantal populaire vechtgames, waarvan helaas maar één deel ooit op een Nintendo console is uitgebracht. Daar leek een aantal jaar geleden verandering in te komen, aangezien Producer Motohiro Okubo had aangegeven interesse te hebben in een Switch Port van het nieuwste deel, Soul Caliber VI. We zijn inmiddels echter 3 jaar verder, en Soul Caliber is nog steeds niet verschenen op de Nintendo Switch. Wat is er gebeurd?

In een interview met Motohiro tijdens EVO Japan 2020 gaf hij aan dat er op dat gebied helaas nog niet zoveel veranderd is. Hij gaf aan dat hij toentertijd gezegd had dat hij naar de technische mogelijkheden van de Switch wou kijken, maar dat daar simpelweg nog geen tijd voor was geweest. Dit vooral i.v.m. de Season 2 DLC die er voor Soulcaliber VI aan zit te komen.

“If I have to answer seriously, I think I remember telling you previously that we’re not sure we can port the game to Nintendo Switch. I said we have to examine and look into that, and well… When I said that, I didn’t know if we’d have a Season 2 yet and now that we have one, I’ll be totally honest by saying we didn’t have time to look into that. So basically, the situation hasn’t changed much.”

Het lijkt er dan ook op dat we het nog even zonder deze vecht game zullen moeten doen.