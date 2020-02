Mindseize krijgt nieuwe trailer

Red de geest van je dochter

Mindseize is een singleplayer 2D Metroidvania-game die zich afspeelt in een Sci-Fi universum. In dit spel volg je een privé detective genaamd M.C. Fox in zijn zoektocht naar wraak. Zo moet je met hem verschillende werelden uitkammen, een mysterieuze organisatie met sterke monsters verslaan en een manier vinden om de geest van je dochter, Taryn, terug te krijgen van deze organisatie.

De maker van het spel, Kamina Dimension, heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor het spel. Deze kun je uiteraard hieronder bekijken: