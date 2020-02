GoodSmile kondigt nieuwe Nendoroid en Figma aan

Onder andere Splatoon 2 en Bayonetta krijgen nieuwe figuurtjes

Dit weekend is het Winter Wonder Festival 2020. Hier komen verschillende bedrijven en amateurs bijeen om nieuwe beelden van anime-, manga-, en video game-personages te laten zien. Ook GoodSmile staat op deze beurs en heeft een aantal nieuwe Nendoroid en Figma’s laten zien.

Allereerst hebben ze een Figma van het Off the hook-duo Pearl en Marina uit Splatoon 2 en een Nendoroid van Ryza uit Atelier Ryza aangekondigd. Van deze twee zijn helaas nog geen beelden, omdat ze nog gemaakt moeten worden. Daarnaast zijn er 3 prototypes laten zien: Nendoroids van Yennefer uit The Witcher 3, Bayonetta en de Beef boss uit Fortnite. Verder wacht de Nendoroid van Reinhardt uit Overwatch nog op goedkeuring van Blizzard en hebben ze de uiteindelijke Nendoroids van de Skull trooper uit Fortnite, The Luminary uit Dragon Quest XI en Amaterasu uit Okami laten zien.

Naast deze game gerelateerde Figma’s en Nendoroids zijn er nog genoeg andere figures aangekondigd. Een compleet overzicht hiervan is te vinden via deze link. Ga jij één van deze figures kopen? Laat het ons weten in de reacties.