[Gerucht] Persona 5 Scramble is een vervolg op Persona 5

We hebben al een paar uur aan gameplay gezien en we hebben een Japanse trailer van Persona 5 Scramble, maar het gerucht gaat dat deze game een direct vervolg is op Persona 5.

Veel mensen verwachtten dat Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers een spin-off game zou zijn, zoals de Persona Dancing games of Persona Q(2). Na de demo en een nieuwe trailer schijnt echter dat Scramble toch meer een vervolg is op de originele Persona 5. In de Japanse trailer komt het Persona 5 logo tevoorschijn, dan komt er een nummer 2 voorbij, die snel weggestoten wordt door de ‘S’ van Scramble. Ook houdt Joker, de hoofdpersoon van het spel, een calling card omhoog waar de woorden ‘volume 2’ opstaan.

Hoewel de gameplay van Persona 5 Scramble anders is dan de originele Persona 5, lijkt het alsof Scramble verder gaat waar Persona 5 eindigde. Of dit waar is, zien we hopelijk snel. Persona 5 Scramble komt op 20 februari uit in Japan voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch. Voor de rest van de wereld is er nog geen release date, maar we blijven hopen op meer nieuws voor de Westerse wereld!

Via IGN