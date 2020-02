Cyberpunk op de Switch: 7th Sector krijgt launch-trailer

De Nintendo Switch is een nieuwe cyberpunk-titel rijker.

Begin dit jaar lieten uitgever Sometimes You en developer Sergey Noskov weten dat 7th Sector naar de Switch komt. Inmiddels is de release een feit en is er tevens een bijbehorende launch-trailer online gezet. Benieuwd geworden naar de game? Bekijk dan de trailer hieronder.

7th Sector speelt zich af in een mysterieuze cyberpunk wereld waarin je vele personages zal ontmoeten. De gameplay bestaan verder vooral uit het oplossen van puzzels op te lossen en het verzamelen van zoveel mogeijk informatie die het verhaal van deze vreemde wereld verteld.

De game laat je verschillende personages besturen, kent in totaal vier verschillende eindes en bevat een soundtrack van “Nobody’s Nail Machine”. 7th Sector is vanaf nu verkrijgbaar voor een prijs van 19,99 euro.