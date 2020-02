13 minuten beeldmateriaal Murder By Numbers

IGN heeft een video geplaatst met nieuwe beeldmateriaal van Murder By Numbers.

Eerder deze week kon je bij ons lezen dat Murder By Numbers komende maand naar de Switch komt. Het puzzelspel zal namelijk vanaf 5 maart te vinden zijn in de Nintendo eShop. In de game, die volledig in de stijl is van de jaren negentig, los je nonogram puzzels op welke je gebruikt als bewijsmateriaal. Door getuigen te overhoren zul je achter de waarheden komen van moordmysteries.

Een actrice genaamd Honor Mizrahi zal zich in een moordmysterie bevinden. Samen met robot SCOUT gaat ze verschillende gebeurtenissen onderzoeken. De aanwijzingen die je zal vinden moet je eerst oplossen door een nonogram op te lossen. De muziek wordt verzorgd door Masakazu Sugimori (Bekend van onder andere: Phoenix Wright: Ace Attorney, Viewtiful Joe en Ghost Trick: Phantom Detective). Bekijk de trailer hieronder.