Syder Reloaded in maart naar de Nintendo Switch

Een nieuwe shoot ‘em up is in aantocht.

Studio Evil zal binnenkort de shoot ‘em up Syder Reloaded naar Nintendo’s hybride console brengen. De game moet vanaf 13 maart verkrijgbaar zijn in de eShop. Een trailer van deze aankomende titel kun je hieronder bekijken.

Syder Reloaded is een razendsnelle side-scrolling shoot ‘em up waarbij het draait om skills en het verbeteren van je hoogste scores. In het spel kruip je in de huid van Captain Reyes die met zijn Starship Orinoco een invasie van aliens moet zien te stoppen. Tijdens jouw missie zul je het dan ook opnemen tegen grote waves met vijanden. De game kent verschillende niveau’s in moeilijkheid waardoor Syder Reloaded een zeer toegankelijke shooter moet worden. Door het delen van jouw hoogste score online kun je laten zien hoe goed jouw skills zijn. Spelers kunnen met speciale retro-filters de game spelen alsof het de jaren ’90 is.

Benieuwd geworden? Bekijk de trailer van de Switch-versie hieronder.