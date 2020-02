[Review] The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Red planeet Thra en leid het verzet van de Gelfling-stammen tegen de Skesis, de kwaadaardige heersers die hun macht misbruiken.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics is een turn-based strategiespel dat hetzelfde sprookjesachtige verhaal brengt als de gelijknamige Netflix-reeks. In meer dan 50 gevechten verenig jij de zeven verdeelde elfachtige Gelfling-stammen in het verzet tegen de valse Skeksis, die niet alleen op aasgieren lijken, maar zich ook zo gedragen.

Het lot van planeet Thra ligt in jouw handen

De machtsbeluste Skeksis ontdekken hoe ze het door hen beschermde kristal kunnen gebruiken om eeuwig te leven. Ze zuigen de kracht letterlijk uit Thra en brengen zo het gevreesde duister terug naar de wereld. Een handvol Geflings ontdekt wat er aan de hand is en wil ingrijpen. Niet eenvoudig, want de overheersers worden door iedereen aanbeden en de verschillende stammen zijn onderling verdeeld. Het is het begin van een duizelingwekkend groot avontuur.

De game steunt qua verhaallijn volledig op de Netflix-serie. Wie alle afleveringen gezien heeft, wordt door weinig verrast. Dat is ook meteen een van de mindere punten. Je merkt dat het spel eerder gericht is op fans. Er zijn te weinig, maar weliswaar knap geïllustreerde, cutscenes om de magie van The Dark Crystal echt naar voren te brengen. Moeder Aughra, zij bewaakte het kristal vroeger, vertelt het verhaal tussen de gevechten door in losse flarden. Wat soms voor verwarring zorgt. Dat maakt het spel net niet overtuigend genoeg als je niet vertrouwd bent met de wonderlijke fantasiewereld die Thra is.

Spannende gevechten waar elke zet telt

Je start elk gevecht met maximaal vijf personages die je gaandeweg vrijspeelt. Hoe je team eruit ziet, bepaal jij. Leuk is dat ieder personage volledig aanpasbaar is en niet vast hangt aan zijn of haar specifieke karakter uit de serie. Je kan voor iedereen kiezen uit twaalf verschillende jobs, vergelijkbaar met klassen, waarvan je er twee uitpikt. Onder elke job vallen unieke vaardigheden en je mag er telkens vijf selecteren: drie die bij je primaire job horen, twee bij je secundaire.

Wil je betere wapens of een sterkere uitrusting? Die koop je met de parels die je na elke battle verdient. Wat broodnodig is, want de confrontaties kunnen best pittig zijn. Zeker als je op ‘moeilijk’ speelt, naast ‘verhaal’ en ‘normaal’ is dat de hoogste moeilijkheidsgraad.

Bij een game als deze lonkt het gevaar van herhaling. Je kan niet ontkennen dat het soms repetitief aanvoelt, want het aantal vijanden is erg beperkt. Toch probeert The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics aan elk gevecht iets extra toe te voegen. Denk aan een felle windvlaag die je team lukraak over het slagveld verdeelt, het waterpeil dat na elke zet stijgt en unieke missies zoals gevangenen bevrijden of bepaalde voorwerpen verzamelen.

De gevechten zelf zijn ook verrassend uitdagend, ook al durft het niveau per battle sterk te schommelen. Een niet-doordachte zet wordt afgestraft. Elk gevecht vraagt een specifieke aanpak. Om een kans te maken moet je verschillende stappen vooruit denken, zoals bij een schaakspel, en niet bang zijn om je team aan te passen aan de soms veel sterkere tegenstander.

Conclusie

Hoewel de serie een productie is van gigant Netflix, is de game gemaakt door de kleine studio BonusXP met een bescheiden budget. Dat betekent dat de kwalitatieve lat sowieso lager ligt. Toch levert deze developer een zeer degelijke game met mooie graphics, eenvoudige doeltreffende besturing en sfeervolle soundtrack. Fans die de Netflix-serie willen herbeleven en bekende of minder bekende personages willen inzetten om zelf een vuist te maken tegen de leugenachtige Skeksis krijgen met dit spel exact wat ze verlangen. The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics is een eerder lichte game, maar wel één die garant staat voor uren spelplezier. En dat is ook veel waard, toch?

Cijfer: 7,2