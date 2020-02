Nintendo Minute doet unboxing van Animal Crossing Switch

Ziet deze speciale editie er net zo mooi uit als we gehoopt hadden?

We zijn al een weekje verder waarin al een groot deel van jullie een preorder hebben geplaatst op de nieuwe Animal Crossing Switch. Met maar liefst 100 gereserveerde exemplaren in het eerste uur bij de Gamemania is dit een Nintendo Switch die erg gewild is.

We hadden alleen nog geen idee hoe deze Nintendo Switch buiten de reclames uit zou zien. Gelukkig brengt Nintendo Minute al snel een unboxing video uit waarin deze nieuwe Switch te zien is. Is het zo mooi als we gehoopt hadden of valt de realiteit van het exemplaar toch tegen? Oordeel zelf en bekijk de video hieronder!

