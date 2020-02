[Gerucht] Disney weigert Sora in Smash Bros. Ultimate

Disney Japan zou daar een stokje voor hebben gestoken.

Super Smash Bros. Ultimate heeft inmiddels verschillende DLC Characters gekregen, en afgelopen januari werd aangekondigd dat er nog minstens 6 bij komen voor het einde van 2021. Wie deze personages zullen zijn zorgt altijd voor de nodige speculatie, waarbij fans natuurlijk graag hun eigen favorieten in de game zien verschijnen.

Eén van deze faborieten is Sora uit Kingdom Hearts. Mensen hopen al tijden dat hij in de game zal verschijnen, maar dit is tot op heden nog niet gebeurd. Volgens geruchten ligt dit echter niet aan Nintendo zelf.

Tijdens een recente aflevering van de Kinda Funny Gamescast gaf presentator (en voormalig Game Informer Editor) Imran Khan aan dat Nintendo Disney ooit heeft benaderd met het idee om Sora in Smash te krijgen. Toen daarna werd gevraagd of het Disney was die dit blokkeerde antwoordde hij “Yes. Disney Japan specifically.”

Let wel, momenteel kan nog niet worden gezegd of wat hij zegt waar is. Mocht dit echter wel zo zijn, dan hoeven we Sora niet tussen de nieuwe DLC characters te verwachten.