Gerucht: Crash Bandicoot als mobiele game

Een soort Temple Run maar dan met Crash in de hoofdrol?

De website Eurogamer deelde dat @JumpbuttonCB op Twitter beelden heeft geplaatst van dit nieuwe spel. Helaas zijn al snel alle bewijzen dat dit spel in de maak is, gewist.



Toch is er genoeg bewijs om te denken dat dit gerucht geen broodje aap verhaal is: de beschrijving van de game was heel even te zien op Storemaven, een bedrijf die apps uittest voordat ze in de store verkrijgbaar zijn. Op de website van Kotaku staan meerdere screenshots van het spel.

Net zoals Temple Run zal dit spel gaan om héél véél rennen. En in dit geval appels verzamelen. De maker is het bedrijf King, onder andere bekend van de populaire game Candy Crush.



Kotaku wilt de lezers graag op het hart drukken dat dit niet betekent dat er geen Crash Bandicoot vervolg meer uitgebracht zal worden op de consoles. Wij wachten dus rustig af of er nog een Crash-game op de Nintendo Switch uitgebracht zal worden.