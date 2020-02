SEN: Seven Eight Nine krijgt trailer

De puzzelgame is nu verkrijgbaar voor Nintendo’s hybride console.

SEN is een minimalistisch zen-puzzelspel over het herkennen van patronen van getallen, kleuren en vormen. De game is vanaf nu te downloaden in de eShop en in onderstaande trailer krijg je in het kort te zien wat de game nou precies is én te bieden heeft.

De regels van het spel worden geleerd zonder uitleg waardoor spelers het gevoel krijgen de regels zelf te ontdekken. Het spel kent dan ook zeer eenvoudig te leren regels die echter wel moeilijk te beheersen zijn. SEN kent verschillende spelmodi en een ontspannende soundtrack. De game is voor 9,99 euro te downloaden in de eShop.