Nieuwe gameplay trailer voor Littlewood

Met een nieuwe gameplay trailer toont developer Sean Young de laatste verbeteringen aan zijn game Littlewood.

In Littlewood schrijf jij je eigen verhaal. Je speelt als een held die pas de wereld heeft gered, maar is vergeten hoe. Jij bepaalt nu hoe de heropbouw van jouw eigen stad verloopt. Zo verzamel je verschillende materialen, maak je gereedschap, oogst je gewassen en word je vrienden met de inwoners. Wie weet ontdek je op die manier wel wat er precies is gebeurd.

Bekijk hier de nieuwe trailer:

Ben je fan van Harvest Moon, Animal Crossing en Stardew Valley? Dan is Littlewood vast ook iets voor jou. Deze schattige RPG staat al even in Early Access op Steam, maar wordt als de v1.0-versie er is, waarschijnlijk in maart, ook op Nintendo Switch verwacht.