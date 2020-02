Nieuwe beelden Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Er zijn nieuwe beelden van Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers opgedoken.

Atlus heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. De nieuwe trailer brengt een van de personages in beeld, namelijk Zenkichi Hasegawa, ook wel bekend als Wolf. In de trailer zien we hem in actie in verschillende gevechten.

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers is een hack-and-slash RPG welke wordt ontwikkeld door Omega Force en P-Studio. Het spel komt zowel naar de PS4 als Nintendo Switch. Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers is een crossover tussen de Dynasty Warriors-serie van Koei Tecmo en de Persona-serie. De game komt deze maand al in Japan uit en pas later in het Westen.

Er is op dit moment nog geen officiële bevestiging dat Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers naar het Westen gaat komen. Hoop jij op een Westerse release?