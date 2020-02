Launch trailer Town of Light: Deluxe Edition

Het is weer tijd voor horror op de Switch…

De psychologische horror-adventure game Town of Light is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch. Om de release te vieren heeft Wird Productions een nieuwe trailer gedeeld, die je hieronder kunt bekijken.

The Town of Light is geïnspireerd door de geschiedenis van mentale ziektes, en dan vooral hoe deze werden behandeld in het midden van de 20e eeuw. Jij speelt als Renée, een 16 jarig meisje met symptomen van mentale ziektes, waarmee je op zoek gaat naar antwoorden op vragen uit haar jeugd. Dit doe je door de plek te onderzoeken waar zij haar jeugd doorbracht. Een donkere en emotionele reis is het gevolg.