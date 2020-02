Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows krijgt vier nieuwe klassen

Twee van deze klassen zijn vandaag officieel geïntroduceerd.

Over minder dan een week verschijnt de laatste en grootste uitbreiding voor Fire Emblem: Three Houses. Naast het Cindered Shadows-zijverhaal, krijgen spelers ook toegang tot nieuwe mogelijkheden in de hoofdgame. Zo worden maar liefst vier nieuwe klassen toegevoegd, waarvan nu twee worden uitgelicht op het officiële Japanse Twitteraccount van Fire Emblem. Beide zullen Fire Emblem: Awakening-fans bekend voorkomen, nu deze voor het eerst verschenen in deze game. We hebben het hier over de War Cleric en Trickster.

War Cleric is een heler-klasse die tevens toegang heeft tot bijlen. Studenten die deze klasse aannemen zijn daardoor wat minder kwetsbaar dan de traditionele helers in de game. Tricksters maken gebruik van zwaarden en magie, maar hebben tevens oegang tot een aantal vaardigheden van de Thief-klasse. Daarnaast kennen ze de unieke Combat Art Trick, waarmee ze van plaats kunnen wisselen van een bondgenoot binnen vijf vakken. Als Anna – de bekende verkoper uit de Fire Emblem-serie en een reeds uitgebracht DLC-personage – de Trickster-klasse aanneemt, krijgt ze unieke kleding uit Fire Emblem: Awakening; inclusief een nieuw portret tijdens gesprekken.

De nieuwe studenten van het onofficiële Ashen Wolves-huis hebben allemaal toegang tot de DLC-klassen in het zijverhaal. Om deze klassen in het hoofdverhaal te gebruiken, moet je het eerste hoofdstuk van Cindered Shadows hebben uitgespeeld. Vervolgens kunnen andere personages van level twintig of hoger, die tevens de juiste wapenvaardigheden hebben, door gebruik te maken van de nieuwe Underground Seal een van de nieuwe klassen aannemen.