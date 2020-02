Tech Analyse Oddworld: Stranger’s Wrath HD

Benieuwd hoe de game op de Switch speelt?

Digital Foundry is een Youtube kanaal dat bekende ports onder de loop neemt, om te kijken hoe deze het doen op de Nintendo Switch. Vandaag was het de beurt aan Oddworld: Stranger’s Wrath HD, een game die oorspronkelijk naar de Xbox kwam. Hoe draait de game op de Switch en hoe goed is hij in vergelijking met bijvoorbeeld de PS3 versie uit 2011?

Hoogtepunten uit onderstaande video:

1080p in docked mode

720p in handheld mode

Texture filtering lijkt erger op de Switch dan de PS3

Switch heeft ook meer last van Pop-ins dan de PS3

UI is geupdate op de Switch

Je kunt cut-scenes en de tutorial skippen

Benieuwd wat wij van de game vonden? Onze review lees je hier!