Nieuwe beelden One Finger Death Punch 2

Neermeppen die vijanden!

Het vervolg op One Finger Death Punch zou aanvankelijk al in 2019 naar de Nintendo Switch komen maar dit werd uiteindelijk niet gehaald. Binnenkort kunnen we alsnog aan de slag met One Finger Death Punch 2 en hieronder hebben we nieuwe gameplay beelden voor je.

De opzet lijkt veel op het origineel en is daardoor vrij eenvoudig. Jij staat in het midden van het scherm en zowel links als rechts van je komen vijanden op je af. Aan jouw de taak deze snel genoeg neer te slaan door naar links en rechts te meppen.

Benieuwd geworden? 15 minuten aan gameplay beelden van One Finger Death Punch 2 bekijk je hieronder.