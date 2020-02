Murder by Numbers verschijnt begin maart op de Nintendo Switch

Over iets minder dan een maand kunnen we moorden oplossen door te puzzelen.

Eind vorig jaar werd er aangekondigd dat Murder by Numbers naar de Nintendo Switch gaat komen. Ondanks dat er op dat moment nog geen releasedatum beschikbaar was, hebben uitgever The Irregular Corporation en ontwikkelaar Mediatonic deze nu wel naar buiten gebracht. Het detective-puzzelspel zal namelijk vanaf 5 maart wereldwijd speelbaar zijn.

In Murder by Numbers raakt een actrice uit een detectiveserie, genaamd Honor Mizrahi, terecht in een moordmysterie. Samen met robot SCOUT onderzoekt ze verschillende gebeurtenissen waarin ze aanwijzingen ontdekt. Ondanks dat het hier natuurlijk om een Picross-achtige game blijft gaan, is er in deze titel veel aandacht in het verhaal en de muziek gestoken.

Samen met de releasedatum is er ook een speciale geanimeerde intro uitgebracht welke hieronder te bekijken is.