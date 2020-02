The Pokémon Company maakt de viering van Pokémon Day bekend

Pokémon Day wordt onder andere gevierd in Pokémon GO en Pokémon Sword & Shield

Op 27 februari 1996 kwamen de eerste Pokémon-spellen uit in Japan; Pokémon Red en Pokémon Green. Sinds deze dag is Pokémon voor de echte fans natuurlijk niet meer weg te denken. Daarom viert The Pokémon Company deze dag elk jaar met zijn fans. Eerder kondigde we al aan dat er een vernieuwde versie van Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution uitkomt op Netflix. Hiernaast worden er nog een aantal andere evenementen georganiseerd vanwege deze dag.

Allereerst is er een competitie gestart met hulp van Google. Je kunt via Google namelijk stemmen op jouw favoriete Pokémon! Je kunt elke dag tot 14 februari 13:59 één keer stemmen per categorie via deze link. Wint jouw Pokémon deze wedstrijd?

Ter gelegenheid van de nieuwe versie van Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution, vindt er ook een evenement plaats in Pokémon GO. Vanaf 25 januari kun je Armored Mewtwo krijgen uit Legendary raids. Daarnaast kun je speciale Pokémon clones vangen, zoals Venusaur, Charizard en Blastoise, en kun je zelfs een Pikachu clone krijgen door foto’s te maken! Ook kun je Pikachu en Eevee met een feesthoedje op vangen en kun je Bulbasaur, Charmander en Squirtle met een feesthoedje op uit een 7km ei krijgen.

Als laatste vindt er een evenement plaats in Pokémon Sword & Shield. Er is namelijk een nieuwe Mythical Pokémon ontdekt in deze spellen. Details hierover worden bekend gemaakt op Pokémon Day. Ook kunnen spelers in de Max Raid gevechten een speciale Milcery vangen. Milcery kan Gigantamax gebruiken nadat hij is geëvolueerd naar Alcremie.

Speciaal voor fans die niet kunnen wachten is er een nieuwe Gigantamax Pokémon ontdekt, namelijk Toxtricity! Toxtricity is een Electric/Poison-type en heeft de speciale G-Max move Stun Shock. Deze move doet niet alleen schade, maar kan ook de status poison of paralyze toebrengen aan alle tegenstanders.