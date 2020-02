[Review] Heroland

Start nu jouw avontuur in dit wonderbaarlijke pretpark!

.. maar dan wel als medewerker. Want bij Heroland kan iedereen de held zijn, terwijl jij ze door dungeons leidt en ervoor zorgt dat ze alle tegenstanders verslaan. Bezoekers voelen zich de held en krijgen een avontuurlijke ervaring zoals nooit tevoren! Is dat wel leuk? Erg origineel is het in ieder geval wél.

Bijzondere types in Heroland

Wanneer je begint aan dit avontuur kom je al snel een aantal bijzondere karakters tegen: een fee die héél graag praat bijvoorbeeld. Daarnaast heb je Otterman, waarvan je nooit zeker weet of het nu een mens of stiekem toch een otter is. Ada is jouw baas. Prins Elric, of ’18’ omdat hij de achttiende in lijn is om koning te worden, komt als gast naar Heroland omdat hij er op staat de ‘Dark Lord’ te verslaan. Ook brengt hij zijn royale knechtje en groupies mee. Later komen hier nog meer figuren bij die je kan kiezen om in jouw ‘party’ te vechten tegen colleg.. eh, monsters in de dungeons. Een van de eerste dingen die opvallen is dat de voice-acing érg jaren 90 is: het gebrabbel deed mij denken aan de stemmetjes in het spel Banjo Kazooie. Een beetje irritant maar voor je het weet ben je er aan gewend.



Alle personages hebben een bijzonder karakter waardoor de gesprekken erg vermakelijk zijn. De nodige humor komt ook zeker aan bod; zo krijg je in het begin al voor je kiezen dat je maar in drie keuze antwoorden kan reageren. Hierop moet je uiteraard reageren door één van de drie reacties te kiezen.

Voor altijd aan het werk

Op den duur begint deze bijzonder uitgebreide introductie best wel langdradig te worden. Je komt op een moment in de office van je baas terecht waar je een veel te dure vaas breekt, dat betekent een leven lang blijven werken in dit attractiepark. Wanneer je blijft spelen kom je er achter dat een van de andere medewerkers, Alfie, dit ook is overkomen: toevallig joh..

Aan de slag!

Het doel van het spel is dus om bezoekers van het pretpark het naar hun zin te maken door ze te laten vechten tegen monsters in dungeons. Hierbij sta jij aan de zijlijn en biedt hulp wanneer nodig, hiervoor laadt een balkje met ‘assistence!’ boven jouw hoofd. Uiteraard is het wel de bedoeling dat de bezoekers winnen. Je kan verschillende dungeons vrij spelen en kiezen welke je wilt gaan spelen. Daarna kies je met welk team van vier bezoekers je wilt gaan vechten, welke uitrusting ze hebben en welke items jij meeneemt om het gevecht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Denk hierbij onder andere aan heal potions en drankjes tegen vergiftiging.



Wanneer je start, sta je op een soort spelbord en door op A te klikken ga je naar het volgende vakje. Wanneer je een of meerdere tegenstanders tegen komt ga je in gevecht. Het lijkt in eerste instantie op een standaard RPG gevecht. Jouw gekozen team kiest zelf welke aanvallen ze gaan doen en tegen welke tegenstander, wat jij doet is wachten tot je balkje ‘assistance!’ vol is. Wanneer het zo ver is kan je kiezen: wil je iemand een bepaalde aanval laten doen, een item gebruiken of bijvoorbeeld aangeven dat iedereen één tegenstander moet aanvallen? Het is uiteindelijk veel wachten, in de hoop dat alles goed gaat tot je weer een beetje kan helpen. De dungeons lijken veel op elkaar en je ziet veel dezelfde tegenstanders waardoor het op den duur een beetje repetitief wordt.



Nadat je hebt gewonnen krijg je muntjes en treasures in de vorm van plushies, nieuwe mogelijkheden om bijvoorbeeld wapens te maken of meubilair voor in je armzalige kamertje waar je verblijft in het park.

Van het strand tot de dungeons

Op het eiland zijn verschillende plekken die je kan bezoeken: het strand, jouw kamer, de smid, de lobby, plaza, een winkeltje, ‘plushie emperium’ en de entree. Het opslaan was nog even zoeken, maar dat doe je door op de X te klikken wanneer je in de map van het eiland bent en te scrollen naar ‘save’.



Op het strand kom je soms bijzondere figuren tegen, bij de entree vind je nieuwe bezoekers en de lobby is de plek waar je met jouw team de dungeons in gaat om monsters te verslaan. Wanneer je op de map ziet dat er iemand op een bepaalde plek aanwezig is weet je dat daar iets te doen is.

Conclusie

Heroland is écht een one of a kind speelervaring: je bent dit keer niet de held maar werkt in een pretpark om bezoekers de held te laten zijn. Bereid je voor op veel dialogen, veel uitleg en een leuke hoeveelheid humor. Bij de gevechten sta je aan de zijlijn om te helpen en heb je eigenlijk vrij weinig te doen tot je ééns in de zoveel tijd kan assisteren. Hoewel deze dungeons steeds moeilijker worden blijft het vrij simpel om te winnen met de juiste wapens en items. Ondanks dat het spel op den duur wat repetitief wordt, is het erg leuk vermaak.

Cijfer: 6,8