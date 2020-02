Dit keer zijn er vijf interessante kortingsbeloningen beschikbaar.

Net zoals elke maand heeft Nintendo ook weer in februari nieuwe beloningen toegevoegd voor My Nintendo. Dit keer krijg je tegen inlevering van Platina- en Gouden Punten korting op vijf spellen voor de Nintendo 3DS. Normaliter kun je vaak korting krijgen op wat kleinere titels, maar dat gaat dit keer net even iets anders. In onderstaande lijst is namelijk te zien dat er nu tijdelijk alleen maar grote titels aanwezig zijn. Zo staat onder andere WarioWare Gold erin.

Ben je benieuwd naar alle beloningen die dit keer allemaal te verkrijgen zijn? Dan is hieronder de volledige lijst te bekijken.

Platina Punten:

33% korting op Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia – tegen inlevering van 380 Platina Punten.

30% korting op Captain Toad: Treasure Tracker – tegen inlevering van 300 Platina Punten.

Gouden Punten:

50% korting op Ever Oasis – tegen inlevering van 200 Gouden Punten.

40% korting op Kirby: Planet Robobot – tegen inlevering van 160 Gouden Punten.

50% korting op WarioWare Gold – tegen inlevering van 200 Gouden Punten.