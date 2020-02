Line-up Evo 2020 aangekondigd

De volledige line-up van Evo 2020 is bekend!

Evo 2020, de Evolution Championship Series, is het grootste vechters-game tournament van de wereld. Het evenement wordt gehouden in Las Vegas van 31 juli tot 2 augustus en de wedstrijd is open voor iedereen. Vandaag is de line-up van dit jaar bekend gemaakt. Dit jaar worden er wedstrijden gehouden voor de volgende games:

Street Fighter: Champion Edition

Tekken 7

Super Smash Bros. Ultimate

Granblue Fantasy Versus

Marvel vs Capcom 2: Tournament of Champions

Under Night In-Birth: Exe:Late[cl-r]

DRAGON BALL FighterZ

SOULCALIBUR VI

Samurai Shodown

Als je meedoet met dit event zijn er eerst qualification pools, acht mensen nemen het tegen elkaar op en twee daarvan gaan door naar de volgende ronde; de semifinal bracket. De top acht van die ronde gaat dan door naar de finale, die eindigt als alle finalisten (behalve de winnaar natuurlijk) zijn geëlimineerd.

In 2019 won de Mexicaanse Leonardo “MKLeo” Lopez Perez de finale van Super Smash Bros. Ultimate en ging er met het prijzengeld vandoor. Het prijzengeld wordt bepaald door het aantal mensen die meedoen aan het toernooi van een specifiek spel. Dat aantal mensen wordt met tien vermenigvuldigd. De winnaar krijgt de helft daarvan, vervolgens wordt de rest verdeeld over de andere 7 finalisten.

Benieuwd naar de ontwikkelingen rondom Evo 2020 en wie er dit jaar gaan winnen? Houd dan onze website in de gaten voor het laatste nieuws.