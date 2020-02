Animal Crossing: New Horizons laat je je savegame niet verplaatsen

Animal Crossing: New Horizons op je Switch en Switch Lite spelen? Niet met dezelfde savegame.

De release van Animal Crossing: New Horizons komt inmiddels steeds dichterbij en beetje bij beetje komt er ook telkens nieuwe informatie naar buiten rondom het spel. Zo kwam vandaag naar buiten dat het verplaatsen van je savegame niet mogelijk is. Deze informatie komt uit de downloadbrochure van Animal Crossing: New Horizons. Reddit-gebruiker Rocco_Morrashow deelde de achterkant van de Duitse brochure met daarop de tekst: “Die Übertragung von Nutzer-, und Speicherdaten zwischen Konsolen wird für diese Software nicht unterstützt.”

Wanneer we deze tekst vertalen, komen we al snel tot de conclusie dat overzetten van date naar andere consoles niet wordt ondersteund. Wil je je savegame van je Switch overzetten naar een andere Switch of bijvoorbeeld een Switch Lite? Dat lijkt dan niet mogelijk te zijn. De achterkant van de Duitse brochure kun je hieronder vinden: