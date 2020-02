Saints Row: IV – Re-Elected aangekondigd voor de Switch.

Saints Row: IV zal binnenkort op jouw Switch te spelen zijn.

Een kleine zeven jaar na de oorspronkelijke release op de vorige generatie consoles zal de vierde Saints Row-game eindelijk verschijnen op de Switch. Deze zogenaamde Re-Election-versie zal niet alleen de basisgame bevatten, maar ook alle 25 DLC-pakketten. Dit is inclusief het Dubstep Gun (Remix) Pack, het Presidential Pack, het Commander-In-Chief Pack, en twee verhaal-uitbreidingen: Enter The Dominatrix en How The Saints Save Christmas.

In Saints Row: IV wordt aarde binnengevallen door aliens. Onder de leiding van Overlord Zinyak worden mensen in een bizarro-Steelport-simulatie geplaatst. Het is aan jou om samen met de Saints de mensheid te redden van Zinyak. Dit doe je als de president van de Verenigde Staten. Gelukkig heb je verschillende superkrachten die je helpen, zoals de mogelijkheid door tanks heen te rennen. Daarnaast hoef je niet alleen op krachten te vertrouwen, maar je hebt ook een heel arsenaal aan buitenaardse wapens en voertuigen tot je beschikking.

Speel je graag met iemand samen? Dan heb je geluk, Re-Elected heeft namelijk ondersteuning voor naadloze drop-in/drop-out voor een tweede speler. Saints Row: IV – Re-Elected verschijnt op 27 maart in de winkels en eShop. Fysieke pre-orders krijgen zolang de voorraad strekt een gelimiteerde pin-badge set bij hun bestelling.