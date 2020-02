[Review] Super Smash Bros. Ultimate – Fighter Pass

Is een legendarisch gezelschap genoeg voor geslaagde DLC?

Met de release van Byleth uit Fire Emblem: Three Houses is de eerste Fighter Pass voor Super Smash Bros. Ultimate compleet. Dit is daarom een mooi moment om stil te staan bij de eerste lading DLC en kritisch te kijken naar wat de vijf vechters en hun bijbehorende levels allemaal te bieden hebben. Aangezien elke vechter los gekocht kan worden, worden ze ook apart beoordeeld.

Joker

Leider van de Phantom Thieves of Hearts Het eerste personage voor de Fighter Pass werd onthuld tijdens The Game Awards van 2018 en een paar maanden later uitgebracht. Joker, de protagonist van Persona 5 en de leider van de Phantom Thieves of Hearts, is een van de snellere vechters in de game met veel combomogelijkheden. Hij heeft de unieke vaardigheid om de Persona Arsene op te roepen als zijn Rebellion Gauge vol is. Deze meter vult zich steeds een klein beetje als Joker schade oploopt of een heleboel als hij zijn down special Rebel’s Guard gebruikt. Deze aanval dient tevens als een combinatie schild/absorber/counter, nu het vijandelijke schade halveert, de terugslag negeert en een zwakke tegenaanval veroorzaakt. Hoe meer schade hij krijgt, hoe meer de Rebellion Gauge zich vult. Hoewel Joker zeker geen pushover is in zijn normale vorm, komt zijn echte kracht pas naar voren met behulp van Arsene. Met zijn Persona aan zijn zijde worden al zijn aanvallen sterker, veroorzaken meer terugslag en hebben soms een verdere reikwijdte. Twee van zijn speciale aanvallen worden zelfs volledig vervangen, terwijl de andere twee een upgrade krijgen. Grappling Hook, een tether herstelaanval die tevens goed werkt tegen vijanden in de lucht, maakt plaats voor Wings of Rebellion. Deze aanval doet erg denken aan de Power of Flight van Pit en laat Joker een lange verticale afstand vliegen. Rebellion Gauge wordt op zijn beurt vervangen door de combinatie Tetrakarn/Makarakarn, een zeer effectieve reflector en counter. Tetrakarn heeft een enorme hitbox die Joker en een enorm gebied rondom hem volledig bedekt, en heeft de sterkste schademultiplicator van alle counters. Makarakarn heeft de op twee na hoogste schademultiplicator van elke reflector en verhoogt ook de snelheid van gereflecteerde projectielen aanzienlijk.



Joker is dus een zeer veelzijdig personage, en spelers moeten twee verschillende speelstijlen leren beheersen om het meeste uit dit personage te halen. Tenslotte heeft Joker een zeer stijlvolle en unieke Final Smash: All-Out Attack. Persona 5-fans zullen deze aanval wel herkennen, want de animatie is bijna identiek aan die van de aanval met dezelfde naam uit deze game. Nadat Joker tegenstanders heeft geraakt met de eerste, snelle aanval van de Final Smash, worden deze een kopje kleiner gemaakt door de Phantom Thieves of Hearts. Iedereen die meer dan 100% schade heeft opgelopen, wordt direct uitgeschakeld. Uniek aan deze aanval is dat als met deze Final Smash een einde aan de match wordt gemaakt, het bekende The Show’s Over-scherm meteen overloopt in het resultatenscherm. Dit is een kleine knipoog naar Persona 5, waar hetzelfde gebeurt als een gevecht wordt beëindigd met een All-Out Attack. Een stijlvolle reis naar de Metaverse Samen met Joker krijgen spelers toegang tot het level Mementos, een gigantisch labyrint dat zich bevindt in de Metaverse onder het spoor in Shibuya, Tokio. Het level oogt in eerste instantie redelijk simpel, met een zwevend hoofdplatform en drie kleinere platforms die zich daarboven bevinden. Om de zoveel tijd verschijnen er echter grote muren aan de verschillende zijdes van het level. Deze kunnen soms voor onverwachte KO’s zorgen als je een tegenstander op de juiste plek lanceert. Daarnaast rijden zo nu en dan treinen aan de onderkant van het level, die vechters behoorlijk kunnen lanceren. Spelers kunnen ook zo nu en dan de Morganamobile langs zien rijden, terwijl hij verschillende teamgenoten van Joker afzet op het hoofdplatform, allemaal in hun Phantom Thief-gedaante. Dit is een erg leuke toevoeging voor Persona-fans, maar voegt verder niks toe op gameplaygebied. Verder ziet Mementos ziet er met de stripboekachtige stijl van de Persona-games prachtig uit.



Ten slotte krijg je voor Mementos een lading muziek erbij, bestaande uit tracks uit de Persona-serie. Hieronder vallen vele bekende gezongen nummers, zoals Reach Out To The Truth, Mass Destruction en Last Surprise. De selectie bevat daarnaast nieuwe arrangementen van Beneath the Mask, I’ll Face Myself en Aria of the Soul. Deze pakken allemaal erg goed uit en geven in het geval van Beneath the Mask en Aria of the Soul zelfs een hele nieuwe sfeer aan de nummers. Een bijzonder extraatje is dat het nummer dat in Mementos afspeelt, effect heeft op de kleur van het level. Persona 5-liedjes maken het level rood, muziek uit Persona 4 geel en uit Persona 3 blauw. Conclusie Joker is een zeer waardige toevoeging voor Super Smash Bros. Ultimate. Zijn razendsnelle, veelzijdige aanvallen en unieke eigenschappen maken hem de ideale vertegenwoordiger van de Persona-games in Smash Bros. De Rebellion Gauge en het samenspel met Arsene maken van Joker daarnaast een zeer uniek personage. Het stijlvolle Mementos heeft een prachtige stijl en is ontzettend leuk om op te spelen. Daarnaast maakt de grote selectie geliefde Persona-muziek dit eerste pakket helemaal compleet.

Hero

Vier legendarische helden Vier helden uit de Dragon Quest-serie volgden Joker op als tweede Fighter Pass-toevoeging. Eleven de Luminary, Arusu ‘Erdrick’, Solo en Eight gebruiken hun zwaardtechnieken en grote collectie aan magische spreuken om hun tegenstanders een kopje kleiner te maken. Het is duidelijk dat Sakurai en zijn team wat experimenteler waren met de DLC-personage, want Hero is absoluut one of a kind binnen de game. Hero is met één woord te omschrijven: onvoorspelbaar. Hij heeft namelijk niet vier, niet vijf maar in totaal wel 24 speciale aanvallen. Zijn neutral, side en up special zijn alle drie oplaadbare, magische aanvallen. Hoe meer je ze oplaadt, hoe sterker ze zijn. Dit heeft echter ook een nadeel, want magische aanvallen gebruiken Magic Points (MP), net zoals in de Dragon Quest-games. Een meter met je beschikbare MP is bij het icoon van Hero te vinden tijdens gevechten, met een maximum van 100 MP. Als je niet genoeg punten hebt voor een aanval, kan je deze niet uitvoeren. Hierdoor moet je constant letten op je MP-meter en word je gedwongen niet de hele tijd je krachtigste aanvallen te gebruiken. Daarnaast moet je ook oppassen dat je de volledig opgeladen aanvallen op het juiste moment afvuurt, omdat ze anders enkel MP verspillen. Dit geeft het personage een groot risk/reward aspect.



Waar komen de overige 21 speciale aanvallen dan vandaan? Deze zitten allemaal inbegrepen in Hero’s down special, Command Selection. Deze aanval is ontzettend uniek, omdat hiermee het bekende aanvalselectiescherm uit de Dragon Quest-games wordt opgeroepen. Hier worden telkens vier van de 21 mogelijke aanvallen willekeurig weergegeven. Spelers moeten snel beslissen en met de juiste timing een keus maken om de desbetreffende actie uit te voeren. De soorten acties zijn behoorlijk uiteenlopend, van Zoom die de speler naar veiligheid transporteert, Kacrackle Slash waarbij spelers een magisch ijszwaard gebruiken of Kamikaze, waarbij Hero zijn eigen leven opoffert om een zeer krachtige explosie te veroorzaken. Deze grote selectie speciale vaardigheden klinkt misschien enigszins oneerlijk, maar dit wordt gecompenseerd door het feit dat je maar beperkte keuze hebt in de aanval die je uitvoert. Je hebt namelijk maar steeds keus uit vier aanvallen die steeds willekeurig gekozen worden. Als je bijvoorbeeld Heal wil gebruiken om wat schade te herstellen, zal je soms wel drie of vier keer Command Selection moeten gebruiken. In die tijd kunnen je tegenstanders hun slag slaan. Daarnaast kosten alle aanvallen uit het keuzemenu MP, waardoor je niet lukraak de aanvallen kan spammen. Hero is dus een zeer uniek personage – misschien wel het meest unieke van alle DLC-personages – maar is zeker niet overpowered. Hero heeft ontzettend veel krachtige aanvallen, maar door zijn traagheid moet je goede timing hebben om het meeste uit het personage te halen. Hero’s Final Smash is Gigaslash, een van de krachtigste aanvallen in de Dragon Quest-serie die meestal door de held uit de games wordt geleerd. De Final Smash moet eerst treffen voordat hij volledig wordt uitgevoerd. Vervolgens verschijnen de niet-speelbare helden uit de overige Dragon Quest-games om hun kracht aan Hero te geven, waarna hij een krachtige, elektrische slag met zijn zwaard geeft. Vliegen door Erdrea Naast Hero krijgen spelers toegang tot Yggdrasil’s Altar, een belangrijke locatie in Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. Dit level begint op de grond, maar stijgt al snel op naar het luchtruim boven het continent Erdrea. Het level bestaat voornamelijk uit het zwevende altaar, maar zo nu en dan verschijnen er andere platforms boven, onder en naast het altaar. Als je voorwerpen ‘aan’ hebt staan, liggen hier soms ook schatkisten op, waaruit je handige wapens kan pakken. Kijk echter uit, want soms zijn dit Mimics – vervelende vijanden die zich voordoen als kisten – die de speler genadeloos zullen aanvallen. Als je de Mimic weet te verslaan, krijg je alsnog een voorwerp.



Verder verschijnen zo nu en dan Slimes, Liquid Slimes, Tockles of Cetacea op de achtergrond van het level, maar net als de Phantom Thieves voegen zij niks toe op gameplaygebied. Qua gimmicks heeft Yggdrasil’s Altar naast de schatkisten en zwevende platforms niet veel bijzonders, maar de vlucht boven Erdrea is wel een spektakel om te zien. De muziekselectie voor Dragon Quest is echter erg mager en van alle DLC duidelijk het zwakst. Het bevat acht nummers, maar geen nieuwe arrangementen. Daarnaast zijn het allemaal de MIDI-versies van de muziek, niet de voller klinkende georkestreerde versies. De grootste misser is dat het hoofdthema van de Dragon Quest-games – een van de bekendste videogame muziekstukken aller tijden – ontbreekt en slechts deels gebruikt wordt voor het overwinningslied van Hero. Conclusie Hero is een van de meest unieke personages in Super Smash Bros. Ultimate. Met zijn grote selectie aan magische aanvallen is hij een zeer onvoorspelbare vechter, zowel voor de speler zelf als zijn tegenstanders. Weten wanneer je wel of niet je Command Selection kan gebruiken is cruciaal om goed uit de voeten te komen met deze vechter. Yggdrasil’s Altar ziet er erg mooi uit en laat de wereld van Dragon Quest XI tot leven komen in Smash Bros. Het is dan ook erg jammer dat de muziekselectie bestaat uit een handjevol MIDI-nummers en daarmee de Dragon Quest-serie geen eer aandoet.

Banjo

Muzikale beer-en-vogel duo Banjo en Kazooie zijn twee van de meest geliefde personages in de game-geschiedenis en een veel gewild personage voor de Super Smash Bros.-serie. Deze hoop is nu werkelijkheid geworden, want dit dynamische duo is het derde Fighter Pass-personage. Hoewel Banjo en Kazooie bestaan uit twee personages, spelen ze als een gewone alleenstaande vechter, vergelijkbaar met Duck Hunt Duo. Banjo gebruikt Kazooie als levend wapen om eieren te schieten, granaten neer te leggen of Kazooie op de grond neer te slaan. Het duo staat bekend om hun vele technieken in hun eigen games, dus bijna al hun aanvallen komen rechtstreeks uit Banjo-Kazooie en Banjo-Tooie. Met de neutral special pakt Banjo zijn gevederde vriendin op en gebruikt haar als geweer door eieren uit haar mond te schieten. Met de up special creëren ze een vliegplatform, waarmee ze de hoogte in kunnen gaan. Ze kunnen vervolgens niet vliegen zoals in de Banjo-Kazooie-games, maar ze hebben wel altijd toegang tot een tweede luchtsprong. De down special laat een Grenade Egg uit de rugzak van Banjo vallen, die een tijdje naar achteren stuitert voordat hij explodeert.



De side special, Wonderwing, is uniek, omdat hij maar vijf keer te gebruiken is. Met deze aanval worden Banjo en Kazooie tijdelijk volledig onverwoestbaar en brengen hevige schade toe aan tegenstanders die ze raken. De aanval is tevens erg geschikt om je te herstellen als je van het level afvalt. De keerzijde van de enorme kracht van Wonderwing is dat hij maar een beperkt aantal keer te gebruiken is. Een meter bestaande uit gouden veren laat zien hoeveel keer je de aanval nog kan uitvoeren. Als deze meter leeg is, zal de aanval niet meer beschikbaar zijn. De enige manier om Wonderwing vervolgens weer te gebruiken is door een leven te verliezen. Banjo en Kazooie zijn verder een redelijk compact zwaargewicht. Toch heeft het duo wat meer moeite met het landen van KO’s dan andere zware personages in de game; zeker als ze geen beschikking meer hebben tot Wonderwing. De Final Smash van Banjo-Kazooie is The Mighty Jinjonator, een zeer krachtige Jinjo die het beer-vogel duo gebruikte in hun laatste gevecht tegen de heks Gruntilda. Als de eerste aanval van de Final Smash raakt, worden vechters aangevallen door de gigantische Jinjonator, op dezelfde manier als Gruntilda in haar laatste gevecht in de originele game. Uitzicht in 360 graden Welk ander level had beter bij Banjo-Kazooie gepast dan Spiral Mountain. Spiral Mountain is het startpunt in Banjo-Kazooie en is een soort tutorialgebied. Het huis van Banjo bevindt zich aan de voet van de berg, en Gruntilda de heks woont in een hol in een klif naast de top van Spiral Mountain, dat verbonden is via een touwbrug. Het hoofdplatform tijdens gevechten is de top van Spiral Mountain, maar met een twist; letterlijk. Na een waarschuwingssignaal draait het speelvlak rond het midden van de berg, waardoor de indeling volledig verandert. Alle vechters en objecten die op het spiraalvormige pad staan, worden omhoog of omlaag geduwd. Daarnaast verschijnen zo nu en dan houten platforms en zwevende stukken grond. Dit mechaniek is erg uniek, nu het eigenlijk een stilstaand level is, maar de camera zorgt dat zowel op esthetisch als op gameplaygebied veranderingen toegebracht worden aan het level.



Ook Spiral Mountain kent een aantal cameo’s van Banjo’s vrienden en vijanden. Bottles de mol, Mumbo Jumbo, Tooty, Buzzbombs, de Jinjos en Gruntilda verschijnen kunnen in het level verschijnen. Waar Hero als vechter misschien wel unieker is dan Banjo en Kazooie, verslaat dit duo ze wel op muziekgebied. De serie staat bekend om de memorabele muziek van Grant Kirkhope, en tien van deze nummers keren terug. Maar liefst acht van deze nummers hebben een nieuw arrangement gekregen en er zitten eigenlijk geen missers tussen. Deze klassiekers komen fantastisch opnieuw tot leven in Super Smash Bros. Ultimate. Conclusie Banjo en Kazooie waren een van de grootste aankondigingen tijdens afgelopen E3 en hun DLC-pakket voor Super Smash Bros. Ultimate stelt zeker niet teleur. Hoewel het duo wat ‘meer doorsnee’ is dan Joker, Hero en Terry, weten ze alsnog perfect veel bekende technieken uit hun eigen games te incorporeren in hun moveset. Spiral Mountain is erg uniek met de bewegende camera die 360 graden draait rondom de top van de berg. De bijbehorende muziek is ook fantastisch door de vele nieuwe arrangementen.

Terry

The Legendary Wolf Het vierde personage uit de Fighter Pass was voor veel spelers een behoorlijke curveball. Terry Bogard uit de Fatal Fury-serie voegt zich in de strijd als vertegenwoordiger voor de games van ontwikkelaar SNK. Net als Ryu en Ken is hij afkomstig uit een andere vechtserie en brengt daarmee nieuwe gameplaymogelijkheden naar Super Smash Bros. Ultimate. Terry Bogard is een zwaargewicht die knoppencombinaties gebruikt voor zijn speciale aanvallen, net als Ryu en Ken. Daarnaast heeft hij, samen met laatstgenoemde Street Fighter-legendes, de unieke eigenschap om in één-tegen-één wedstrijden altijd recht tegenover zijn tegenstander te staan. Net als in zijn eigen vechtgames heeft Terry dus de mogelijkheid om met knopcombinaties meer kracht en mogelijkheden krijgen in zijn aanvallen. Zijn neutral special, Power Wave, is een projectiel dat over de grond reist. Deze energiegolf kent zowel een zwakke als een sterke versie, waarbij de laatste een stuk sneller is. In de lucht verandert deze aanval in een korte energiestoot, waardoor Terry tijdelijk in de lucht stil hangt.



Terry’s side special, Burning Knuckle, is een van Terry’s betere KO-aanvallen, omdat de aanval zelfs met de normale zwakke input tegenstanders met lage schadepercentages het veld uit kan slaan. Terry is uniek in het feit dat hij een tweede side special heeft, een backward special in de vorm van Crack Shoot. Het is een aanval met weinig KO-potentie, maar kan desalniettemin tegenstanders vanaf een verdere afstand raken. Rising Tackle, de up special, is perfect tegen tegenstanders in de lucht, nu de versterkte versie van de aanval Terry tijdelijk onoverwinnelijk maakt. Ten slotte dient zijn down special Power Dunk als een perfecte afsluiter voor combo’s, met onoverwinnelijkheid bij het opstarten. Het is daarnaast een andere goede KO-aanval voor Terry. Als klap op de vuurpijl heeft Terry nog twee Super Special Moves: Power Geyser en Buster Wolf. Deze worden pas beschikbaar als Terry’s schadepercentage 100% heeft bereikt. Power Geyser creëert een enorme explosie die veel schade veroorzaakt en daarnaast een aanzienlijke hoeveelheid schildschade kan veroorzaken. Buster Wolf zorgt ervoor dat Terry een behoorlijke afstand vooruit schiet en een dubbele aanval uitvoert die ongelooflijke schade en terugslag veroorzaakt. Hoewel Terry deze aanvallen zo vaak kan gebruiken als hij wil, loopt hij veel risico als ze ontweken worden. Terry’s Final Smash is Triple Wolf, een combinatie van Power Dunk, Triple Geyser en Buster Wolf. Als een vechter door een van de drie explosies wordt geraakt, zal een korte animatie afspelen waarin Terry een krachtige Buster Wolf uitvoert. Je grenzen aangeven Terry gaat gepaard met de King of Fighters Stadium, bekend uit de Fatal Fury- en The King of Fighters-series. Het level bestaat uit een grote, ietwat verhoogde ring met twee paden die naar de blast lines lopen. Het bijzondere aan dit level is dat er onzichtbare muren zijn aan de zijkanten van de arena. Deze muren houden vechters tegen die er tegenaan vliegen. Ze zijn echter niet onbreekbaar, want als vechters met een hoge snelheid tegen deze muur vliegen, breken ze open en is het een KO.



Hoewel het level waarschijnlijk de meest simpele is van alle DLC-uitbreidingen, is het nog steeds een mooie toevoeging voor de game. Fans van de verschillende SNK-games zullen ook ontdekken dat er twintig personages uit verschillende series op de achtergrond te vinden zijn. Elk gevecht zijn tussen de drie en vier personages te vinden in het stadion, afhankelijk van welke achtergrondmuziek op dat moment speelt. Over achtergrondmuziek gesproken, Terry gaat gepaard met de meeste liedjes van alle DLC-vechters, met 50 nummers, waaronder een paar nieuwe arrangementen. Conclusie Terry is wederom een originele vechter die gameplayelementen uit zijn eigen vechtserie naar Super Smash Bros. brengt. Met zijn grote hoeveelheid speciale aanvallen, die ook allemaal een zwakke en sterke vorm hebben, is hij een veelzijdige vechter en een echte aanwinst voor het bestaande roster. Hoewel de King of Fighters Stadium misschien wel het simpelste level is van alle DLC-levels, heeft het toch een leuke gimmick in de onzichtbare muren. Ook de grote hoeveelheid muziek en cameo’s in het stadion maken het uniek.

Byleth