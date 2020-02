[Review] Code Shifter

Spoor fouten op in het programma in deze 2D-platformer.

Code Shifter is een 2D actie platformer ontwikkeld en uitgegeven door Arc System Works. In het spel zul je in de huid kruipen van Stella, een programmeur van softwarebedrijf Awesome Rainbow Corp. Tijdens het maken van een nieuw spel duiken er last-minute bugs op. Je bestrijdt deze capriolen door levels te behalen. Ben je benieuwd hoe dit spel uitpakt? Je leest het in deze review.

Elimineer de bugs

In het spel bestuur je het personage Stella. Ze werkt voor Awesome Rainbow Corp (A.R.C.). Tijdens de afronding krijgt het team last van vervelende bugs, welke ervoor zorgen dat het spel niet goed genoeg is. Stella gebruikt haar programma ‘Code Shifter’ om de fouten op te sporen. Hiermee krijg je controle over Sera, Stella’s avatar. In de levels zul je van begin naar eindpunt moeten gaan waarbij je onderweg puzzeltjes oplost. Tijdens het bewandelen van de paden zul je hulpkrachten kunnen vinden en ook nieuwe helden. Nouja, niet echt nieuwe helden, want verschillende personages uit bijvoorbeeld de Guilty Gear, Blazblue en Kunio-kun series zul je tegenkomen.

Special Guests

Deze helden bevatten elk hun eigen moveset. Zo heb je bijvoorbeeld Ky Kise van Guilty Gear welke elektrische aanvallen kan uitvoeren. Met deze aanvallen kun je bepaalde platformen laten bewegen. Sommige personages kunnen bijvoorbeeld hoog springen en sommige zijn weer enorm sterk. Het verschilt per level welke je kunt vinden en meestal heb je ze ook wel nodig. Zware personages zullen door wolken vallen, waar lichtere karakters via wind naar boven geblazen kunnen worden. Zoals je dus kan lezen is er een groot verschil tussen deze special guests. Het is dan ook erg vermakelijk om met deze personages te spelen; zelfs de muziek verandert naar een liedje uit hun bijbehorende spellenserie.





Nu kun je denken, is Stella’s avatar, Sera, dan nog wel nuttig? Ja, ze blijft zeker nuttig. Zij kan namelijk als enige de bugs uit het level halen, welke je een paar keer moet aanvallen om ze te verslaan. Ook heeft Sera een andere artstyle, eentje die helemaal past bij de rest van het spel.

Colorful Fighters

De levels zijn niet heel erg lastig en het is vrijwel altijd duidelijk wat er van de speler gevraagd wordt. Soms is het helaas net wat te simpel, dus wie uitdaging erg belangrijk vindt, zal in Code Shifter minder slagen. Het spel maakt goed gebruik van alle vaardigheden van de personages uit eerdere Arc System Works-games. Hiermee blijft de gameplay nog enigzins gevarieerd. Wanneer je niet de levels aan het spelen bent, kun je als Stella rondlopen in het kantoorgebouw van ARC. Het lopen in deze ruimte voelt soms wat awkward aan, maar gelukkig is er verder niet veel te doen en ben je voordurend bezig met de missies.





In het kantoor van Awesome Rainbow Corp zul je een spelcomputer vinden met het speelbare ‘Colorful Fighters’. In deze spelmodus kun je kiezen uit een rooster van dertig personages uit voorgaande Arc System Works spellen. Je kunt lokaal met maximaal vier spelers vechten in de minigame. In je eentje is het ook mogelijk, dan speel je tegen drie computergestuurde karakters. Het enige nadeel van deze optionele game is dat je iedereen moet vrijspelen. Zodra je progressie maakt in het hoofdverhaal, zullen steeds meer karakters speelbaar worden.

Conclusie

Code Shifter is een erg leuk ogende platformer, met een mooie worp op retro-spellen. Je kunt namelijk erg veel personages tegen komen uit onder andere Guilty Gear, Blazeblue en Kunio-kun. Sommige zullen terugkeren als helden, sommige kan je inzetten als assists. Zodra je een andere held gebruikt, zal je gelijk retro muziek uit je speakers horen. Het spel bevat geen lastige puzzels en is dan ook aan de makkelijke kant. Hierdoor voelt het spel soms erg langdradig aan. Er is ook nog een leuke minigame, Colorful Fighters, maar helaas zal je eerst het hoofdverhaal moeten spelen voordat je ieder personage kan kiezen. Code Shifter is een schattige platformer en een mooie aanwinst voor de Nintendo Switch.

Cijfer: 7,2