Nintendo Labo x Pokémon Quest duikt op

Ze zijn vierkant, gemaakt van karton en ontzettend schattig.

In Japan is een samenwerking ontstaan tussen Nintendo Labo x Pokémon Quest in de vorm van een nieuw bouwpakket. Dit pakket bestaat uit drie kartonnen Pokémon die je zelf in elkaar kan zetten: Pikachu, Bulbasaur en Eevee. In onderstaande video kan je zien hoe je de Pokémon en het bijbehorende speelbord in elkaar kan zetten. Super leuk voor dat kleine neefje of nichtje (of natuurlijk lekker voor jezelf, leeftijd is maar een nummer, toch?).

Zodra Pikachu, Eevee of Bulbasaur in elkaar is gezet, kan je aan de zijkant de Joy-Con bevestigen. Met het Nintendo Switch-scherm kan je vervolgens je kleine nieuwe vriendje laten ‘rondlopen’: schattiger kan bijna niet! Dit bouwpakket zit bij de maart-editie van het Japanse kindermagazine Yochien. Met dank aan @Thewaterfox op Twitter weten we ook dat dit magazine wereldwijd bezorgd kan worden. Het magazine kost 900¥, wat ongeveer €7,49 is.