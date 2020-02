Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 krijgt launch-trailer

Milestone en Feld Enterianment vieren de release met een nieuwe trailer.

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 3 is vanaf vandaag verkrijgbaar en hieronder is de bijbehorende trailer te bewonderen. In het derde deel van deze serie draait het wederom om een realistische weergave van de Supercross. Dit jaar zullen er in het totaal meer dan 100 rijders in zitten van zowel de 450SX als de 250SX klasse. Deze rijders nemen het op in 15 officiële parcoursen en stadions.

Voor het eerst is het mogelijk voor de speler om te kiezen tussen een sponsor team of een officieel Supercross team tijdens de carrière modus. Op die manier kan jij dus de teamgenoot worden van je favoriet racer. Ook zit er een coöperatieve speelstand in waarin je samen met drie andere vrienden kan spelen. Verder zit er een grote open wereld in vanuit waar je negen verschillende parcoursen op kan gaan. Als je hierin genoeg geoefend hebt ben je klaar voor de online speelstand.