Florence aangekondigd voor Nintendo Switch

Er hangt liefde in de lucht..

Annapurna Pictures is een veelzijdige studio die zowel televisie, film als games maakt. Met Florence hebben ze een interactief liefdesverhaal gecreëerd. Ondergedompeld in een uitmuntende stijl vormt het spel een cadeautje voor je ogen. De release date trailer is vandaag uitgekomen en vanaf volgende week donderdag is Florance beschikbaar in de eShop.

Florence is het hoofdpersonage, je wordt meegenomen in haar verhaal en eerste liefde. Ze voelt zich zoals veel mensen van rond haar leeftijd: alsof ze een beetje ‘vast’ zit in haar routine van werk, slaap en véél te veel Social Media. Tot ze op een dag een man ontmoet die haar laat zien wat het leven allemaal te bieden heeft.

Na het succes van onder andere Goroa en Sayonara Wild Hearts hebben wij hoge verwachtingen van dit spel.