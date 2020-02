‘Ty the Tasmanian Tiger’ komt volgende maand uit op Nintendo Switch

Verken de Australische outbacks opnieuw met deze geremasterde versie van Ty the Tasmanian Tiger op Nintendo Switch.

Beauty Bottler Bonza! Op 31 maart 2020 brengt Krome Studios hun grappige 3D-platformer Ty the Tasmanian Tiger naar de Nintendo eShop. Die releasedatum maakt de Australische ontwikkelaar bekend in hun laatste Kickstarter-update. Je zal de game later ook kunnen spelen op Xbox One en PlayStation 4.

Ken jij Ty nog? In 2002 werd het originele spel uitgebracht op de Nintendo GameCube, PlayStation 2 en Xbox. Vorig jaar – zeventien jaar later – kondigde Krome Studios zijn terugkeer aan met een Kickstarter-campagne. Binnen de week verzamelden ze moeiteloos de benodigde 50.000 dollar om deze klassieker een facelift te geven voor de Nintendo Switch. Naast verbeterde graphics, krijgen we ook nieuwe skins, aangepaste motion controls en een hardcore-modus.

Fans weten dat deze game nog drie sequels telt. Het is voorlopig niet bekend of er plannen zijn om de volledige reeks naar de Nintendo Switch te brengen.

Kijk jij er naar uit om Ty terug te zien?

Bron