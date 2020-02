The Wonderful 101: Remastered aangekondigd voor Nintendo Switch

De geruchten klopten, de game keert terug via Kickstarter.

Onder het mom van “jullie vragen, wij draaien” heeft PlatinumGames aangekondigd dat The Wonderful 101 terug zal keren naar de Nintendo Switch in een geremasterde editie. Eerder lieten we al weten dat PlatinumGames verdachte teasers voor iets op social media plaatste, waarvan de onthulling van vanavond waarschijnlijk onderdeel was. Er is echter een twist, want de game moet eerst zijn Kickstarter-doel halen om uitgebracht te worden.

Op moment van schrijven, slechts enkele minuten na lancering van de Kickstarter, is het doel voor de Switch-release al gehaald. Daar hoeft het echter niet bij te blijven, want als meer wordt opgehaald en de campagne wordt gedeeld op social media, zullen meer stretch goals worden onthuld. Hiermee worden volgens de ontwikkelaars nieuwe onderdelen aan de game toegevoegd – waaronder betaalde DLC – om het de definitieve editie van The Wonderful 101 te maken.

Mensen die het project financieel steunen kunnen ook een aantal beloningen verdienen, waaronder een editie van de game, de soundtrack, goodies en de eer om op Twitter door Hideki Kamiya genoemd te worden in een tweet, om vervolgens voor eeuwig geblokkeerd te worden. De game heeft op het moment een geplande releasedatum van april 2020.