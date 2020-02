Soul Axiom Rebooted aangekondigd voor de Nintendo Switch

Soul Axiom, die in 2016 op de Wii U te spelen was, krijgt binnenkort een ‘rebooted’-versie op de Nintendo Switch, en dat is al snel!

Soul Axiom is een adventure puzzle game die in 2016 voor het eerst werd gereleased op de PlayStation 4 en Xbox One. Een half jaar later kwam er een Wii U versie van de game.

Je speelt als een onbekend hoofdpersonage en gaat door vreemde landschappen van onbekende herinneringen heen. Onderweg moet je verschillende puzzels oplossen en het landschap ontdekken. Op deze manier kun je het verhaal van de hoofdpersoon ontrafelen.

Nu komt de game met de naam Soul Axiom Rebooted terug naar de Nintendo Switch en pc. Deze versie heeft de nodige updates ontvangen, zoals nieuwe levels, motion controls, ingebouwde achievements en betere beeldkwaliteit. De vernieuwde versie van dit spel komt op 27 februari 2020 uit.

Benieuwd naar de launch trailer? Bekijk hem hieronder!