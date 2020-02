[Review] Music Racer

Raakt Music Racer de juiste noot?

Zonder al te veel aandacht in de media verscheen Music Racer onlangs voor de Nintendo Switch. Deze ritmische racer werd oorspronkelijk voor mobiele apparaten uitgebracht. Hoe pakt de versie op Nintendo’s hybride console uit?

Racen op muziek

Het idee achter Music Racer is simpel. Kies een auto, een parcours en een muzieknummer om te gaan racen. Music Racer kent een typische arcade-achtige gameplay, waarbij je op futuristische parcours witte blokjes moet verzamelen, met bijbehorende muziek. Je bevindt je met jouw auto op een parcours met drie verschillende stroken. Door telkens van links naar rechts te bewegen, probeer je de muzieknoten te pakken die op de verschillende delen van de parcours liggen. Dat klinkt simpel, maar is het niet bepaald. De snelheid is hoog en soms zie je pas kort van te voren waar een blokje ligt. Bovendien bevinden zich op de banen ook gekleurde pilaren, die je juist niet mag raken. Doe je dit wel, dan is je behaalde combo weg. Veel blokjes verzamelen is dan ook best lastig, aan de andere kant kun je in de standaard mode niet af gaan. Wil je dat wel, dan kun je een parcours ook in de moeilijke speelstand spelen.

Gemiste kansen

De gameplay klinkt in de basis best prima, en dat gecombineerd met lekkere muziek zou een perfecte combinatie kunnen zijn. Toch kent de gameplay helaas wel de nodige minpunten. Het is leuk om op muziek langs verschillende parcours te rijden, helaas doe je dit uiteindelijk zonder gevoel daar een doel voor te hebben. De game kent 23 muzikale tracks die meteen al beschikbaar zijn. Je hoeft deze niet vrij te spelen en er is geen verhaalmodus. Het enige wat je doet, is telkens een parcours en nummer kiezen om zo de witte blokjes te verzamelen. Hiermee kun je wél nieuwe wagens en parcours kopen, maar een gevoel van progressie maken of verder komen is er nauwelijks. De game biedt dan ook vooral een ervaring om even een of twee races te doen.

Dat is jammer, omdat de gameplay zelf best leuk is! Wel moet gezegd worden dat het pakken van de blokjes niet echt op het ritme gaat. Toch is het idee om op catchy muziek zoveel mogelijk noten te verzamelen origineel en leuk. Was dit idee beter uitgewerkt geweest, dan was de game qua gameplay veel beter. Wat nu overblijft is een spel dat af en toe erg leuk is even te spelen, maar niet lang interessant blijft om door te willen spelen. Dat is extra zonde doordat er wel weer veel auto’s en parcours zijn om vrij te spelen. Auto’s kun je vervolgens ook nog eens naar wens aanpassen.

Grafische pracht

Meteen na het spelen van je eerste race, zal opvallen dat de game er prachtig uitziet. Futuristische tracks, felle kleuren en mooie effecten maken Music Racer een genot om naar te kijken. Wel laat de duidelijkheid aan de menu’s in de game soms iets te wensen over. Er is geen uitleg en je zult zelf moeten ontdekken dat je van je verzamelde punten ook dingen kunt unlocken. Er is duidelijk te zien dat we van oorsprong met een mobiele titel te maken hebben.

Music Racer is een ritmisch spel en de muziek is eigenlijk best in orde. Verwacht geen gelicenseerde nummers, maar wél 23 nummers waarvan de meeste catchy genoeg zijn. Het ontbreken van gelicenseerde nummers kan je de game, gezien de prijs van iets meer dan 6 euro, eigenlijk niet aanrekenen. Wel jammer is dat er geen extra nummers meer vrij te spelen zijn.

Conclusie

Music Racer kent in de basis een leuk en origineel concept, bovendien ziet het spel er mooi uit. Het is jammer dat de gameplay simpelweg niet goed genoeg is uitgewerkt waardoor je duidelijk het gevoel krijgt dat hier zoveel meer uitgehaald had kunnen worden. Voor net geen 7 euro kun je echter wel af en toe even ontspannen racen op wat catchy muziek.

Eindcijfer: 6,8