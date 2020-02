Personages hebben vast aangestelde klassen en vaardigheden in Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows

Beperkingen voor een grotere uitdaging.

Het officiële Twitteraccount van Fire Emblem in Japan heeft wederom nieuwe informatie gedeeld over de aankomende Cindered Shadows-uitbreiding. Eerder berichtten we al dat Cindered Shadows volledig los zal staan van het hoofdverhaal, maar dat je wel bepaalde zaken vrij speelt Garreg Mach Monastery als je vordert in het nieuwe zijverhaal. Aangezien de DLC losstaat, gebruik je ook niet dezelfde personages als in het hoofdverhaal. In twee tweets legt ontwikkelaar Intelligent Systems uit dat je een vast team hebt, bestaande uit Byleth, de leiders van de drie huizen en drie studenten; één uit elk huis.

Deze personages hebben maar een beperkt aantal klassen waaruit ze kunnen kiezen, in tegenstelling tot het hoofdspel, waar iedereen bijna elke andere klasse kan worden. Zoals op onderstaand plaatje te zien is, heeft Byleth bijvoorbeeld slechts toegang tot vier klassen. Hetzelfde geldt voor speciale vaardigheden; die zullen ook beperkt worden tot een handjevol opties. Volgens Intelligent Systems is hiervoor gekozen omdat de Cindered Shadows-DLC zich meer richt op het oplossen van moeilijke puzzels, waarbij spelers moeten werken met de mogelijkheden die het ontwikkelingsteam aan de speler geeft. Het Cindered Shadows-zijverhaal zal op 13 februari worden uitgebracht.