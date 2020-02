The Turing Test footage

Los puzzels op in de ruimte!

The Turing Test is een first-person puzzel spel die zich afspeelt op Jupiter’s maan in Europa. Je speelt als het hoofdpersonage Ava Turing, een ingenieur voor het internationale ruimteagentschap (ISA). Het is aan jou de taak om het mysterie achter de verdwijning van het personeel op het station op te lossen.

Als je eenmaal op het station aankomt moet je een paar puzzels oplossen die worden verzorgd door een AI, Tom. Hij geeft aan dat de puzzels alleen door een mens kunnen worden opgelost. Voordat Ava toegang kan krijgen tot het station, moet ze deze puzzels oplossen en bewijzen dat ze een mens is. Bekijk de gameplay beelden hieronder: