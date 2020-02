President van Nintendo vergelijkt Luigi’s Mansion 3 met Luigi’s Mansion: Dark Moon

Luigi’s Mansion 3 is al meer dan vijf miljoen keer verkocht.

Door de meeste recentelijke kwartaalcijfers van Nintendo is bekend gemaakt dat Luigi’s Mansion 3 meer dan vijf miljoen keer verkocht is. Tijdens de laatste briefing heeft huidig president van Nintendo Shuntaro Furukawa het spel vergeleken met het voorgaande 3DS-spel. Daarnaast laat Furukawa weten dat voornamelijk twintigers het spel hebben gekocht. Hieronder kun je de citaten lezen.

Compare to the sellthrough of Luigi’s Mansion: Dark Moon released in March 2013, it is off to more than twice as fast of a start during the same time period from the release. Compare to Luigi’s Mansion: Dark Moon, its momentum of sell-through is particularly stronger in North America and Europe, the ratio of overseas sales has been high for this title.

In addition, although people in their twenties were the main purchasers immediately after release, the ratio of children and families increased as the holiday season approached.