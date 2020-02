Heaven Dust verschijnt deze maand op de Switch

Er komt deze maand een nieuwe survival horror game naar de Nintendo Switch.

Door middel van een Nintendo eShop vermelding, is bekend dat Heaven Dust eind deze maand te koop is in de digitale winkel. Het spel van uitgever indienova en ontwikkelaar One Gruel Studio zal vanaf 27 februari te koop zijn.

In het spel word je wakker in een griezelig gebouw. Wat ooit een geheim lab was, is nu overspoelt met allerlei zombies en dodelijke vallen. Door moed te hebben, puzzels te kraken en voorwerpen te verzamelen zul je het mysterie moeten oplossen. De game is vanaf 27 februari aan te schaffen in de eShop. Bekijk de trailer hieronder.