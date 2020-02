EQQO gameplay beelden

Deze rustgevende puzzle game komt binnenkort naar de Switch.

Eerder deze week werd bekend dat EQQO, een poëtische puzzle-adventure game, op 7 februari naar de Switch komt. Om deze woorden wat kracht bij te zetten is er inmiddels een video online verschenen waarin de Switch beelden worden laten zien. Deze video kun je hieronder bekijken.

in EQQO volg je het verhaal van een moeder, een blinde jongen en zijn ei. Veel items en architectuur zijn gebaseerd op Ethiopische mythologie en tradities zoals de bedevaart naar de rotskerken van Lalibela. Interessant is dat de game je de mogelijkheid geeft een boom te planten, zowel in het echt als in de game, voor een kleine donatie.